Duo Gardel in Tango per ViviParco

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilin tutte le sue sfumature. Una serata intensa e unica nel giardino di Villa Giraffa all’interno della rassegna, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, un evento culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, nel Parco di san Rossore, dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. Domani alle 21 unico appuntamento in notturna grazie alla collaborazione con l’associazione Fanny Mendelssohn: DuoproponeApasionado: passione, nostalgia, maestria con i celebri e melodici tanghi di Carlos, a cui si alterneranno si alternano i virtuosismi di Richard Galliano, per concludere con il grande Astor Piazzolla.