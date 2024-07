Drew McIntyre pubblica una foto con Jack Perry

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pochi giorni fa la WWE ha ufficializzato il match di Summerslam che vede sfidarsi “il guerriero scozzese”contro CM Punk, ex lottatore AEW tornato in WWE in occasione delle Survivor Series del 2023. Il match di Summerslam prevede anche Seth Rollins in qualità di arbitro, visto che il Visionario ha un conto in sospeso con entrambi i wrestler. In questi ultimi minuti,hato su sul profilo X unache ritraeva lo scozzese affiancato alla superstar della AEW che costò il licenziamento a CM Punk,, probabilmente con lo scopo di farlo innervosire ancora di più in vista del suo match a Summerslam 2024. Laera accompagnata da una didascalia, che recitava: “questa è unareale. Cry us a river”