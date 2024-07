Donne senza paura la nuova opera di Danilo Sacco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) “. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” è una raccolta di nove appassionati racconti biografici Casa Editrice: OdoyaCollana: OL – Odoya LibraryGenere: Narrativa/BiografiePagine: 268Prezzo: 16,00 € “. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” è ladi, in cui incontriamo nove eccezionali figure femminili che hanno lottato per l’affermazione dei diritti civili e per l’emancipazione delle; l’autore ha scelto di narrare le gesta di queste eroine toccando i cinque continenti e mostrando come ognuna di loro abbia poi fatto sentire la sua voce anche al di fuori dei confini dei propri Paesi.