Don Bolsius al Sorrento trattativa in dirittura d’arrivo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere oggi il giorno buono per il passaggio di Donal. Gli ultimi ostacoli nellache dovrebbe portare all’approdo in rossonero dell’esterno d’attacco sembrano superati e l’olandese da un momento all’altro potrebbe fare i bagagli per dirigersi verso Roccaporena dove ilsta effettuando il ritiro precampionato. Carli è riuscito a strappare anche un indennizzo per cedere il cartellino di Don, aspetto non certo trascurabile perché in questo modo il Benevento potrà mettere a bilancio una plusvalenza avendo contrattualizzato lo scorso anno l’olandese senza alcun costo perché era svincolato dopo la retrocessione in serie D dell’Andria. Poche le luci nella sua esperienza nel Sannio dove ha collezionato 29 presenze e tre gol, due dei quali proprio alsia all’andata e sia nel match di ritorno.