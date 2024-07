Decreto liste d’attesa Dottor Persico | Un vuoto a perdere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Riceviamo e Pubblichiamo il commento del, medico di medicina generale ad Aversa sulIl, spesso ospitato nelle nostre pagine, in una comunicazione inviata in redazione, esprime il suo punto di vista sul. Ilsulleè una presa per i fondelli e sicuramente non determinerà nessun cambiamento in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi sanitari essenziali.