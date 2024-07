Ddl sicurezza | Magi +Eu ‘identificativo realtà in tutta Ue governo contro trasparenza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug (Adnkronos) – ?Dopo aver bocciato i miei emendamenti al ddlsu bodycam e codici identificativi per le Forze dell?Ordine e di Polizia, oggi il sottosegretario all?Interno Molteni annuncia che ilpresenterà un emendamento per introdurre le telecamere sulle divise. A noi va bene, ma non basta: opporsi all?introduzione del codice identificativo alfanumerico è l?opposto della trasparenza. Un regalo dela chi ha qualcosa da nascondere?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. “Non c?è una sola ragione per rifiutare gli identificativi, non c?è nulla di vendicativo o punitivo: basti pensare che sono stati adottati in 20 Stati europei, e su cui si è espresso favorevolmente anche il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite e il parlamento europeo .