DAZN a 999€ il primo mese con la prima di Serie A e le Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024), in vista della partenza delledi(che potranno essere seguite sulla piattaforma con canali extra), ha previsto un’offerta con piano annuale aStandard. Con l’offerta dedicata sul pianoSTANDARD con pagamento dilazionato in 12 mensilità potrai seguire a soli 9,99€ ildi preparazione delle squadre italiane ed europee L'articoloa 9,99€ ilcon ladiA e lediproviene da Sport in TV.