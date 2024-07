Da Marbella a Cesano La polizia provinciale trova l’auto dell’assassino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Hola, soy Paco, puoi farmi un controllo su una macchina?". Il nome è di fantasia ma la telefonata giunta dalla Spagna è vera: "E da una ventina di giorni che qui aè parcheggiata qui davanti a un hotel una macchina. È una Maserati italiana, l’abbiamo già multata ma ancora non si fa vivo nessuno e non sappiamo cosa fare". Click, foto di targa e vettura, un rapido accertamento, un favore fra colleghi. Alladi Monza non è un problema, con i rappresentanti dellalocale spagnola c’è amicizia, qualche mese fa erano stati ospiti in città in occasione di un seminario internazionale delle polizie locali organizzato in Brianza a cui avevano partecipato agenti di diversi Paesi europei (dall’Italia alla Spagna, dall’Irlanda a San Marino) per capire come muoversi nell’ambito di traffici di auto e pezzi di ricambio sulle tratte internazionali.