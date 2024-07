Crisi epilettica | come soccorrere una persona con 7 gesti fondamentali

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2024) In Italia ne soffrono circa 600 mila persone, con un picco massimo che si raggiunge dopo i 75 anni d'età. La Lega Italiana contro l'Epilessia punta l'attenzione sui casi in età avanzata spiegando cosa fare, o non fare, per agire in sicurezza e tempestività quando ci si ritrova di fronte a un attacco