Conte | Puntiamo all' abrogazione totale del dl Autonomia

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - "Abbiamo l'obiettivo delle 500mila firme, in più sono arrivate anche le cinque Regioni con un doppio quesito. Noisull'di un disegno scellerato. Io stesso durante il mio primo governo ho preso in mano il dossier e lo abbiamo coordinato, consapevoli che esiste un progetto costituzionale avviato nel 2001, ma che non si può procedere se non in maniera accorta". Cosi il presidente M5S, Giuseppe, intervenendo all'evento 'differenziata e referendum' al Tempio di Adriano a Roma. "Abbiamo davanti - ha aggiunto - un progetto che presenta un federalismo estremo, scombinato, che crea un cortocircuito istituzionale, visto che questo è un governo che con la riforma del premierato vuole rafforzare il governo centrale".