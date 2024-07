Consulta | illegittima immediato stop a incarichi sovrintendenti fondazioni liriche over 70

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – E’, per evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza (art. 77 cost.), la disposizione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede l?immediata cessazione dagliin corso per idellelirico-sinfoniche che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146, depositata oggi, dichiarando l?illegittimità costituzionale dell?art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.