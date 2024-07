Consiglio del Lazio primo strappo | le possibilità

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nelgiunge la notizia delnella maggioranza della regione guidata da Francesco Rocca, con Forza Italia e Noi Moderati che disertano ilsull’assestamento di bilancio. Il partito di Antonio Tajani, coordinato nelda Claudio Fazzone, assieme a Nm, non si è presentato in aula mettendo alla luce un problema politico e impedendo di discutere la legge sull’assestamento di bilancio. Il gruppo di Forza Italia, composto in regione da sette consiglieri più l’esponente dell’intergruppo di Nm, forte degli ingressi nell’ultimo anno di 4 consiglieri in più rispetto agli eletti (due arrivati dal M5s e due dalla Lega), dopo il risultato alle europee, è tornato a chiedere un rimpasto di giunta per avere una rappresentanza adeguata ai numeri. Nel mirino c’è la Lega che ad oggi è rimasta solo con la capogruppo Cartaginese in Pisana che però ha due assessori.