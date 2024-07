Commercio cauto ottimismo per Confcommercio | Discreto l’avvio del 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa, 25 luglio– “In un contesto in cui il sentiment degli imprenditori mostra una preoccupazione sempre più profonda, principalmente a causa delle ristrettezze economiche delle famiglie, dovute al caro vita e al caro bollette, in una condizione di redditi stabili, e dall'incertezza per l'andamento degli scenari internazionali, gli ultimi dati sulle stime del Pil provinciale sono quantomeno incoraggianti”. Il presidente di ConfProvincia di Pisa Stefano Maestri Accesi commenta con moderata soddisfazione l'ultimo rapporto pubblicato dalla CGIA di Mestre, dove “le previsioni di crescita del Pil per ilindicano una crescita del valore aggiunto reale dello 0,51%, con un aumento del 5,84% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid.