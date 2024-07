Coldiretti Caserta nuovo decreto anti brucellosi paralizza lavoro allevatori

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 25 luglio 2024). L’eterna lotta allacomplica ulteriormente la vita deglibufalini. A lanciare il grido d’allarme è lache fa da megafono del malcontento sorto all’indomani delministeriale del 2 maggio 2024 che introduce nuovi paletti che rendono ancora più tortuoso il percorso verso la normalità per quincappano in questo tipo di problematica. “Ilha introdotto nuovi obblighi che bloccano ulteriormente la vita degli. La gestione dei nuovi focolai diprevede il divieto di ogni tipo di riproduzione nell’allevamento introducendo il blocco anche della monta artificiale in aggiunta a quello della naturale già previsto in precedenza. A questo occorre aggiungere il divieto di introduzione di nuovi animali.