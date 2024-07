Clamorosa sorpresa per Sergio Mattarella in viaggio per le Olimpiadi | chi trova a bordo in aere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutti verso Parigi, dove domani, venerdì 26 luglio, si apriranno i giochi Olimpici. Nella capitale francese anche, il capo dello Stato, che domani serà sarà in tribuna d'onore in occasione della cerimonia d'apertura dei 33esimo giochi olimpici estivi. E ora si apprende che insieme a, sul volo che lo ha condotto a Parigi, c'era anche Gianmarco Tamberi, il portabandiera degli Azzurri insieme ad Arianna Errigo, l'oro olimpico in carica nel salto in alto. Insomma, un volo di assoluta eccezione. A Parigi, il presidenteè stato accolto dall'ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D'Alessandro. Nel corso di queste ore il capo dello Stato visiterà la palazzina della squadra italiana che sinel villaggio olimpico.