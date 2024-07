Cisterna Viaggi senza biglietto sul bus e aggredisce controllore 26enne denunciato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Questa mattina adi Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, in via provinciale per Latina, un uomo straniero, in evidente stato di ubriachezza stava creando dei problemi a bordo di un bus di linea. Giunti sul posto i Carabinieri operanti, hanno preso i contatti con gli addetti al controllo dei titoli L'articolosul bus eTemporeale Quotidiano.