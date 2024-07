Chiofalo sulla rottura con Drusilla | Dopo l’intervento non mi riconosceva

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 25 luglio 2024)agli occhi ha influito, cosa ha detto FrancescosuGucci Amore al capolinea tra FrancescoGucci, cosa ha detto l’influencerNei giorni scorsi Francescoha ufficializzato la fine della sua storia d’amore conGucci, da quel momento non sono mancate le frecciatine sui social da parte di entrambi. FrancescoQualche mese fa l’ex volto di Temptation Island si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare colore degli occhi e aveva chiaramente detto che l’ex fidanzata non era d’accordo. Nelle scorse ore è tornato a parlare della loroe ha svelato che l’operazione ha influito non pocoloro crisi.