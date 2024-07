Cerimonia inaugurale Olimpiadi Parigi 2024 | a che ora inizia dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il programma delledidi domani, venerdì 26 luglio, quello che formalmente viene definito il Giorno 0 dei Giochi, non prevede alcuna competizione sportiva: il calendario delle gare, appena scattato, si ferma per lad’apertura, in programma a partire dalle ore 19.30. Per la prima volta ladi un’edizione dei Giochi Olimpici si terrà al di fuori di uno stadio: la sfilata delle delegazioni avverrà infatti a bordo di barche che navigheranno la Senna. L’Italia sfilerà per 91ma e sarà vestita da Giorgio Armani con completi casual blu scuro. La diretta tv delleper gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).