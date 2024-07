C’è un’iguana clandestina sul volo Roma-Catania a scoprirla è un gatto imbarcato in modo legale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) SulAZ1745 della compagnia ITA, diretto daFiumicino all’aeroporto di, qualcuno è riuscito ad aggirare tutti i sistemi di controllo. E ha le zampe. Si tratta di, individuato da un micio che, all’interno di un trasportino, ha iniziato ad agitarsi non poco. La storia la riporta il Corriere della Sera (il giornalista era sull’aereo e ha potuto godersi lo spettacolo). Il rettile era nascosto dentro la maglietta rossa di una passeggera. Il micio ha iniziato ad agitarsi attirando l’attenzione non solo dei passeggeri ma anche del personale di bordo. E, spiegano sul Corriere, sono servite tre ore prima che la situazione si sbloccasse. Anche perché l’iguana, aveva “un alleato peloso”, finto però. Un peluche, una grossa scimmia che la ragazza teneva sulle ginocchia per nascondere il non dichiarato rettile.