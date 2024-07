Castel di Sangro ecco il programma del ritiro del Napoli | i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto pronto per ildidi: il, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato il. Ilsi prepara a lavorare adiper la seconda parte delpre stagionale. Gli azzurri sono arrivati in queste ore a Rivisondoli e già nella giornata di oggi svolgeranno la prima seduta di allenamento pomeridiana. Una fase molto importante per Antonio Conte che avrà a disposizione tanti calciatori che non erano presenti a Dimaro Folgarida dopo gli impegni con le rispettive nazionali tra Europei e Copa America. Tra i vari calciatori che si aggregheranno al gruppo e parteciperanno a questa fase delanche Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Olivera ed il nuovo acquisto Alessandro Buongiorno.