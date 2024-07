Careless Whisper l’Ep che celebra il 40 anniversario dell’uscita del brano di George Michael

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 25 luglio 2024) LONDRA – È disponibile in pre-order “”,in uscita nel prossimo autunno cheil 40°dell’iconicodi. “” conterrà le versioni rimasterizzate del singolo originale, del mix esteso e dello strumentale e un’inedita registrazione dal vivo dell’intramontabile hit eseguita al Madison Square Garden di New York City durante l’elettrizzante concerto didel 23 luglio 2008. La registrazione cattura la storica performance che segna il suo ritorno al pubblico di New York dopo un’incredibile pausa di 17 anni. Faceva parte del suo monumentale tour 25Live, un fenomeno mondiale che ha fatto registrare il tutto esaurito in arene e stadi e ha conquistato oltre 1,3 milioni di fan in tutto il mondo.