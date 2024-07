Carceri | Martella Pd ‘rivolta anche a Venezia Nordio in Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Nella notte è avvenuta una rivolta nel carcere di Santa Maria Maggiore di, dove quattro detenuti armati di spranghe di ferro strappate dalle brande hanno messo a soqquadro la loro sezione. La Polizia penitenziaria è riuscita a tenere sotto controllo la situazione e al momento non ci sarebbero feriti. Tuttavia ciò accade dopo le rivolte nelledi Gorizia e Verona e dopo la lettera dei detenuti del carcere di Brescia, citata dal Presidente Mattarella, il quale ha definito le condizioni di vita nei nostri penitenziari indecorose per un paese civile quale l?Italia è e deve essere. E? evidente che la situazione può diventare esplosiva, che molti istituti penitenziari soprattutto in Veneto, dove il sovraffollamento ha raggiunto il 134%, sono dei gironi danteschi. Questo governo non sta facendo alcunché.