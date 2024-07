Camera | Rampelli Fdi ‘società in house proposta virtuosa per salvaguardare lavoratori’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Mi stupisco del fatto che non ci sia un impeto trasversale a sostegno della sfida rappresentata dal varo di una società inper la gestione dei servizi delladei Deputati. Cerchiamo di migliorare e ottimizzare i servizi e la qualità del lavoro. L?accusa di aver avuto fretta è infondata visto che degli stipendi da fame e del precariato dentro Montecitorio si parla da dieci anni, senza che la sinistra abbia all?epoca mosso un dito. Non abbiamo avuto fretta: abbiamo fatto ciò che ritenevamo giusto nei tempi dati, essendo al secondo anno di legislatura”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente delladei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia intervenendo in aula sulla discussione del Bilancio delladei deputati.