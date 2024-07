Camera | premiati progetti Ia generativa dalle chat sui lavori alle banche dati per le Pdl

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug (Adnkronos) - Dallacon informazioni in tempo reale suiparlamentari ai prototipi di unificazione delleutili per le proposte di legge.piattaforme di monitoraggio automatico della qualità della legislazione ai suggeritori automatici di fonti rilevanti per la stesura delle leggi. Sono, in sintesi, alcuni sistemi sviluppati dai trevincitori della manifestazione di interesse promossa dalladei deputati, che ha raccolto, nel complesso, 28 proposte progettuali provenienti da quindici università e centri di ricerca. Alla premiazione di oggi hanno partecipato il presidente Lorenzo Fontana e la vicepresidente Anna Ascani, che guida il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione. All'incontro erano presenti i componenti del comitato, tra cui le deputate Ilaria Cavo e Rosaria Tassinari.