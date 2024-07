Camera conferma taglio vitalizi per ex deputati | si risparmierà 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 25 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 25 Luglio 2024, 14:04 L’ufficio stampa di Montecitorio ha reso noto che il presidente del Consiglio di giurisdizione dellaha firmato la sentenza di primo grado cheildeiper 800 ex. Allane consegue il ricalcolo degli assegni percepiti sulla base del metodo contributivo per L'articoloper ex: si15diproviene da Il Difforme.