Calciomercato Inter CESSIONE ufficiale per i nerazzurri | ecco il COMUNICATO della società meneghina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’ha ufficializzato unaper quanto riguarda il suoestivo.l’operazione in uscita L’ha ceduto ufficialmente il difensore Zinho Vanheusden al KV Mechelen. Il calciatore belga classe 1999, ex Genoa, si trasferirà in prestito MILANO – FCnazionale Milano comunica ladi ZinhoVanheusden al KV Mechelen. Il difensore classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo