Brescianini-Gilmour il Napoli vuole il doppio colpo in mediana

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo i tre colpi Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, ildeve ancora mettere a posto gli altri reparti. Oltre alla questione attaccante, c’è da sistemare anche il centrocampo e il club azzurro pensa addirittura a due colpi: Marcoe Billy. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale: “Non solo uscite: illavora anche a due possibili entrate a centrocampo. Gli indiziati per lasciare gli azzurri sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Con queste due cessioni, ilpotrà chiudere per Marcodel Frosinone, per il quale si è inserito nelle scorse settimane. Inoltre, gli azzurri torneranno su Billy Gimour del Brighton dopo l’offerta rifiutata dagli inglesi (come raccontato da Sky UK). Ilsi presenterà a quel punto con una nuova offerta”.