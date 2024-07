Borsa | Nikkei a Tokyo scivola di oltre il 2% dopo calo a Ny

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladiha subito uno scivolone diil 2 per cento in apertura, con l'indiceche ha perso1.000 punti, colpito dai forti ribassi di Wall Street durante la notte e da uno yen più forte che ha pesato sugli esportatori. Nei primi 15 minuti di negoziazione, l'indice azionario, composto da 225 emissioni, è sceso di 1.002,92 punti, ovvero del 2,56%, da mercoledì a 38.151,93. L'indice più ampio del Topix è sceso di 62,00 punti, ovvero del 2,22%, a 2.731,12. Sul mercato primario di livello più alto, la lista dei ribassi vede in testa elettrodomestici, macchinari e assicurazioni.