Bordeaux è la FINE | il club NON è più tra i professionisti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le ultime sul futuro deldopo la retrocessione in terza serie francese. Tutti i dettagli in merito Ilha rinunciato ufficialmente al suo status professionale. Questa notizia sancisce un triste epilogo per lo storicofrancese, che ha comunicato alla Federazione di l’imminente liquidazione, l’abbandono del centro di formazione e l’interruzione di tutti i contratti con i