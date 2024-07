Boom di entrate con l’aumento dell’occupazione ma il Fmi rompe

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’allerta del Fondo monetario internazionale sulla sostenibilità del nostro debito smentita dai dati:ha consentito allo Stato di incassare 24,4 miliardi in più. Non servirà nessuna manovra correttiva. In lutto i nemici del Paese.