Bologna Beukema | FUTURO? La mia idea è CHIARA Hummels? Se arrivasse gli direi QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le parole di Sam, difensore del, sugli obiettivi della squadra rossoblù per la nuova stagione Sam, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro. ITALIANO – «Non è cambiato tanto, ho parlato con il mister e mi ha detto cosa vuole da me. Mi ha detto che vuole continuare con il lavoro fatto l’anno