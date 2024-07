Bloccato a 92 anni per due giorni nel corridoio del pronto soccorso | “Tanti anziani in queste condizioni”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rosario è un uomo di 92che a causa di una caduta è finito in un ospedale di Milano. Per dueè rimastonella corsia del: "Sono rimasta impressionata dalla presenza di tantiincondizioni. I medici sono stati efficienti e gentili, ma purtroppo è un sistema che non funziona", ha spiegato la figlia.