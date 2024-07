Blitz a Marigliano | irruzione in una piazza di spaccio Due arresti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)anti droga anel quartiere popolare della 219. Ladiera in un appartamentoanti droga a, nel quartiere della 219, per i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna. A finire in manette il 37enne P. M. e il 26enne D. P., sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno fattoin un’abitazione di via Pontecitra – ritenuta una base logistica per lo– e hanno sorpreso i due. Rinvenuti e sequestrati 117 dosi di cocaina e 136 dosi di crack oltre a 1.620 euro in contanti.Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.