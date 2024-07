Biden un discorso incendiario | In gioco la democrazia attacco a Trump dallo Studio ovale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Amo il mio ruolo, ma amo ancora di più il mio Paese", ha annunciato il presidente americano Joenella notte dall'Ufficiodella Casa Bianca. "È stato un onore della mia vita servire come vostro presidente ma la difesa della nostra, che è in, è più importante di qualsiasi titolo", ha spiegato. "Traggo forza e gioia dal mio lavoro per il popolo americano. Ma in questo sacro compito di perfezionare la nostra unione, non si tratta di me: si tratta di voi, delle vostre famiglie, del vostro futuro. Si tratta di noi, il popolo", ha insistito il presidente americano in questosolenne che è stata la sua prima apparizione pubblica dopo l'annuncio della sua rinuncia alla rielezione, reso pubblico in una lettera diffusa domenica tramite i social.