Benevento ancora chiusure idriche notturne | il calendario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiGESESA comunica che, non essendo variate le condizioni che hanno generato lo stato di carenza idrica in cui si trova la città di, è costretta a proseguire con lein alcune zone della Città di. L’erogazione idrica sarà sospesa, quindi, nelle zone di seguito indicate dalle ore 00.00 fino alle ore 05.30 nella notte tra il 26 ed il 27 luglio e nella notte tra il 28 e 29 luglio.