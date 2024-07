Beelink SER5 PRO 5800H | Nuovo Mini PC 2024 con AMD Ryzen 7 5800H - Recensione e Offerta

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di giovedì 25 luglio 2024) Completa:PRO- UnPC Versatile e Performantepresenta il suoPCPRO, un dispositivo compatto ma potente, ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dal lavoro all'intrattenimento. Con un processore AMDe una dotazione hardware solida, questoPC si posiziona come una soluzione interessante per chi cerca un