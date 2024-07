Basket l’Olimpia Milano ha messo nel mirino Skylar Mays

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ettore Messina sta lavorando per trovare gli ultimi tasselli da inserire nella scacchiera di un roster che dopo due anni deludenti deve far fare il salto di qualità alin Eurolega. Il primo obiettivo era quello di ringiovanire la rosa, ma anche di dare maggior fisicità alla squadra e trovare giocatori che sappiano segnare punti pesanti. E uno di questi potrebbe essere. Classe ’97 di Baton Rouge,ha l’età giusta per abbassare la media dei biancorossi e a 26 anni l’esperienza necessaria per essere protagonista in campionato e in Europa. 50sima scelta al Draft 2020 per gli Atlanta Hawks,è una guardia che si distingue più per le qualità offensive che per quelle difensive. Servirà, dunque, costruire un quintetto che copra le sue lacune dietro quando sarà in campo, ma che gli garantisca spazi e palloni per scatenarsi nel tiro.