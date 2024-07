Baronissi soggiorno estivo per gli over 60 | oggi l’incontro per presentare il programma

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 luglio 2024), giovedì 25 luglio 2024, il Comune diinvita tutti i cittadini60 a un incontro speciale con il Sindaco e gli Amministratori comunali!si terrà alle ore 18.00 preso l’Aula Consiliare del Comune: si discuterà delorganizzato per gli anziani. Sarà un’occasione per conoscere i dettagli del, in cui i cittadini potranno esprimere le loro esigenze e porre domande direttamente agli amministratori. Tutto i cittadini60 sono calorosamente invitati a partecipare e a condividere idee e suggerimenti, per assicurare un’esperienza estiva piacevole e soddisfacente per tutti. Segui ZON.IT su Google News.