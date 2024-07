Ballando con le Stelle 19 ufficializzato il primo concorrente | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pochi istanti fa, gli account social dicon lehanno svelato il nome delufficiale della nuova edizione del popolare dancing show condotto da Milly Carlucci. Sidi Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri. Federica Nargi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Veline nel 2008, nella categoria more, vincendo la finale del 18 settembre in coppia con Costanza Caracciolo. Le due showgirl sono diventate le veline di Striscia la notizia per quattro edizioni consecutive, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012. Nel 2021, Federica ha partecipato anche a Tale e Quale Show, dimostrando le sue capacità nel mondo dello spettacolo. Oltre a Federica Nargi, si vocifera che altri vip siano prossimi alla firma per partecipare alla nuova edizione dicon le