Azionario Mid e Small Cap | previsioni e strategie di investimento

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il mercatoitaliano (prezzi al 12 luglio 2024) ha registrato una performance positiva dello 0,7% nell’ultimo mese ed è in rialzo del 13,5% su base annua. L‘indice FTSE Italy Mid-Cap (+2,0%) spiega Andrea Randone, Head of MidCap Research di Intermonte – ha sovraperformato l‘indice principale dell’1,2% nell’ultimo mese (-3,6% su base annua relativa), mentre l’indice FTSE ItalyCaps (+0,4%) ha registrato una performance dello 0,3% inferiore al mercato e ancora un -10,3% su base relativa da inizio 2024. Guardando alle performance delle mid/cap in Europa, l’indice MSCI EuropeCaps è cresciuto del 5,5% nell’ultimo mese, registrando una performance migliore rispetto alle midcap italiane.