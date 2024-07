Autonomia | Occhiuto chiede moratoria a governo**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Non ho alcun pregiudizio sull?autonomia differenziata. Il ddl Calderoli, che non è uno ?spacca Italia?, è stato migliorato grazie a Forza Italia, ma è una legge che andava maggiormente approfondita. Ci sono alcune materie, come quelle non soggette ai Lep, per le quali si potrebbero fare da subito delle intese. Su questi temi, invece, serve un surplus di riflessione per capire se ci possano essere ricadute negative per le Regioni del Mezzogiorno. E poi ho contestato il metodo: una legge di questo genere doveva essere maggiormente metabolizzata dal Paese, invece è stata approvata di notte e di fretta, facendola sembrare ancora più divisiva rispetto a quello che è?. Lo ha detto Roberto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a ‘Start’, su SkyTg24.