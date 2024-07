Atp Kitzbuhel Berrettini in semifinale | De Alboran ko in due set

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 luglio 2024) – Matteoavanza ancora all'Atp die agguanta al. L'azzurro, n. 50 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense Nicolas Moreno Decon il punteggio di 7-6 (7-5) 6-3 in quasi due ore di gioco. All'Atp di Umag, si ferma invece ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Sonego sulla terra rossa croata. L'azzurro, n. 54 del mondo, è stato sconfitto in tre set dall'argentino Francisco Cerundolo, n. 37, con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (7-2) in poco più di due ore e mezzo di gioco.