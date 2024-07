Atp Kitzbuhel 2024 | montepremi e prize money con Berrettini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 22 a sabato 27 luglio sui campi in terra rossa della città austriaca. L’argentino Sebastian Baez guida il seeding, seguito dal cileno Alejandro Tabilo e dal connazionale Tomas Etcheverry. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza è Matteo, mentre non poteva mancare una wild card per l’idolo di casa Dominic Thiem. Iltotale dell’ATP 250 dicorrisponde a 579.320 euro, di cui 88.125 andranno al giocatore che riuscirà a sollevare il trofeo. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEATPPRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti) SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti) FINALE – € 51.