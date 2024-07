ATP Atlanta 2024 sarà Bellucci-Rinderknech ai quarti poi la pioggia blocca il programma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)ancora protagonista all’Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 che segna l’inizio della stagione sul cemento nordamericano che porterà agli US Open: completato il primo turno con gli ultimi tre incontri, vengono giocate soltanto due delle quattro sfide previste per gli ottavi di finale, che verranno completati oggi con gli altri sei match. Definito il quarto di finale dell’ultimo spicchio del tabellone: prosegue la cavalcata del qualificato azzurro Mattia, che elimina il numero 2 del seeding, il transalpino Adrian Mannarino, sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 4-6 6-3. Per il tennista italiano un altro francese al prossimo turno: si tratta di Arthur, che piega il lucky loser australiano Adam Walton, battuto con lo score di 7-6 (4) 6-3.