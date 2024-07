Atletica | Mei presenta i candidati al Consiglio Fidal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Altri quattro anni per dare una dimensione ancora migliore all’italiana. È l’obiettivo di Stefano Mei, che hato la propria squadra dialFederale dellaper il quadriennio olimpico 2025/2028, con l’Assemblea nazionale elettiva che è convocata per il prossimo 8 settembre. “Sono convinto che l’italiana ci premierà in quello che abbiamo fatto e proporremo di fare nei quattro anni che ci aspettano“, ha spiegato Mei allazione avvenuta alla Terrazza Bar del Tennis a Roma. Il movimento dell’arriva da un triennio di risultati straordinari, che però “rapno solo la punta dell’iceberg, sarebbe riduttivo parlare solo di quello. Abbiamo cercato di ammodernare una concezione dell’che secondo noi era antica.