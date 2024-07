Ance Roma-Acer compie 80 anni festa nella sede storica

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – L’Associazione dei Costruttori edili die Provinciaottant’e si prepara a celebrare la ricorrenza con un calendario di iniziative rivolte alla città e in programma fino a luglio 2025. Ad annunciarlo il presidente, Antonio Ciucci, nel corso dell’evento inaugurale: una serata di gala organizzatadell’associazione, in via