Almanacco del 25-07-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 25 luglio 2024)del giorno siamo a mercoledì 27 e beati voi 24 luglio perché abbiamo detto 27 Rogers e 24 luglio Oggi la chiesa ricorda Santa Cristina di Bolsena Martire il nome Cristina deriva dal nome di Cristo Cristo in greco Che significa l’unto le letto Il mestiere si diffuse Dopo l’editto di Costantino che sentiva la libertà di culto ai cristiani il proverbio ci dice quando il vento Segui il sole è bel tempo vuole sono nati oggi Alessandro Dumas Vincenzo 3M Jennifer Lopez Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi in particolare gli auguri li facciamo a Francesca Ciao Franci Buona giornata e poi ancora Fausta e a Marabù Buona giornata andiamo a salutare i Davide Maria Annalisa Annalisa tornata da poco dalle vacanze e pronti a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 24 luglio 1908 quando un atleta italiano Durando Pietri pasta da fare durante la maratona ai giochi ...