All' asta lettere e cartoline molto intime di Lady D | chi era il destinatario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Andranno all'il prossimo 30 luglio lee le» diD, che si prevede saranno vendute per migliaia di sterline a Stansted Mountfitchet. Si tratta di missive scritte a mano dalla principessa Diana all'ex governante della sua famiglia, Violet Collison, che le era stata vicina durante l'infanzia a Park House nella tenuta di Sandringham. «Collie», come Diana la chiamava, rimase in contatto con la principessa anche da adulta, anche quando divenne madre. Ai principi William e Harry, Collie mandò vari regali ai quali Diana rispose condi ringraziamento e biglietti di Natale. Una delle, scritta su carta dadi Buckingham Palace, è stata inviata da Diana alla sua ex governante appena tre settimane prima delle nozze con il principe Carlo.