Alessandra Necci Gallerie Estensi | In cantiere grandi progetti sulla dinastia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – La grande storia delladegli, nobile casata che spiccò per secoli per mecenatismo e collezionismo, avrà presto nuovi spazi e allestimenti all'interno delledi Modena e Ferrara. Lo annuncia, da pochi mesi alla guida delle stesse, facendo il punto con l'Adnkronos sulle attività messe in