Albano – Polizia sgombera alloggio Erp del comune

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ stato eseguito questa mattina il decreto di sequestro preventivo, con il relativo sgombero, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, per un immobile occupato abusivamente neldiLaziale , località Pavona, ma di proprietà di Roma Capitale. E’ quanto si legge in una nota. Gli agenti dellaLocale di Roma Capitale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in ausilio allaLocale deldi, sono intervenuti per il recupero di un appartamento di edilizia residenziale pubblica, di circa 70 mq, in carico al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative della Capitale, occupato da una giovane coppia, già denunciata durante le precedenti verifiche, per occupazione illecita: trattasi, aggiunge la nota, di una donna croata di 18 anni e di un uomo bosniaco di 17 anni.